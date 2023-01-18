Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Крымский мост временно закроют для автомобилей

Елена Прошина

Автомобильное движение по Крымском мосту будет временно закрыто 20 января с 13:00 мск до 18:00 мск. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса РФ.

Крымский мост временно закроют для автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что мост закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ. Минтранс просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Ранее движение машин на Крымском мосту досрочно восстановили после проведения ремонтных работ. Был проведен ремонт полос в сторону Кубани.

Напомним, в октябре 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел теракт, в котором ФСБ России обвинили спецслужбы Украины. Монтаж первого пролета левой автодорожной части моста завершился 10 января. Всего на левой стороне транспортного перехода необходимо заменить четыре пролета.

Автоновости,Минтранс РФ,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители