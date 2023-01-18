Крымский мост временно закроют для автомобилей

Автомобильное движение по Крымском мосту будет временно закрыто 20 января с 13:00 мск до 18:00 мск. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минтранса РФ.
«20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск)», - говорится в сообщении.
Уточняется, что мост закроют для проведения ремонтно-восстановительных работ. Минтранс просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
Ранее движение машин на Крымском мосту досрочно восстановили после проведения ремонтных работ. Был проведен ремонт полос в сторону Кубани.
Напомним, в октябре 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел теракт, в котором ФСБ России обвинили спецслужбы Украины. Монтаж первого пролета левой автодорожной части моста завершился 10 января. Всего на левой стороне транспортного перехода необходимо заменить четыре пролета.