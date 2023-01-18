Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
51 минуту назад

Электрические "Москвичи" появились у дилеров

Российская Газета

В дилерские центры столицы начали поступать электрические "Москвичи". Об этом "Российской газете" рассказал один из менеджеров автосалона. Пока доступны только две машины "Москвич 3е": одна белого цвета, а другая - красного. Но в ближайшее время ассортимент будет расширен. Цена электромобиля - от 3 500 000 рублей.

Электрические "Москвичи" появились у дилеров
Фото: Пресс-служба "Москвича"Пресс-служба "Москвича"

"Москвич 3е" оснащен синхронным двигателем номинальной мощностью 68 л.с. Электромотор выдает 150 л.с. и 340 Нм. Емкость тяговой батареи - 55 кВт ч, паспортный запас хода - 410 км. Привод - передний.

Ранее электрический "Москвич" приобрел заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он выбрал автомобиль белого цвета.

Напомним, бензиновый "Москвич 3" с механикой стоит от 1 997 000 рублей, с вариатором - от 2 035 000 рублей.

Габариты модели составляют 4410 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе в 2620 мм. В моторную гамму переднеприводного "паркетника" пока вошел только бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с.

В этом году на заводе "Москвич" планируется выпустить 10 тысяч автомобилей.

Автоновости,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители