Электрические "Москвичи" появились у дилеров

В дилерские центры столицы начали поступать электрические "Москвичи". Об этом "Российской газете" рассказал один из менеджеров автосалона. Пока доступны только две машины "Москвич 3е": одна белого цвета, а другая - красного. Но в ближайшее время ассортимент будет расширен. Цена электромобиля - от 3 500 000 рублей.

Фото: Пресс-служба "Москвича" Пресс-служба "Москвича"

"Москвич 3е" оснащен синхронным двигателем номинальной мощностью 68 л.с. Электромотор выдает 150 л.с. и 340 Нм. Емкость тяговой батареи - 55 кВт ч, паспортный запас хода - 410 км. Привод - передний.

Ранее электрический "Москвич" приобрел заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он выбрал автомобиль белого цвета.

Напомним, бензиновый "Москвич 3" с механикой стоит от 1 997 000 рублей, с вариатором - от 2 035 000 рублей.

Габариты модели составляют 4410 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе в 2620 мм. В моторную гамму переднеприводного "паркетника" пока вошел только бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с.