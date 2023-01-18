Сотрудники полиции задержали девушку, которая катала на бампере своего автомобиля подруг в Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал региональной ГИБДД. Инцидент произошел на ул.Алебавшевской.
«12 января девушка купила Mercedes-Benz, а еще «ватрушку» и решила с подругами снять ролик. Но ролик, по ее словам, они не снимали, а сняли посторонние парни, они же выложили видео в интернет», — говорится в сообщении.
Судя по видео, девушка посадила двух своих подруг в салон и багажник автомобиля, а еще две женщины зацепились за передний и задний бампера. После этого девушка-водитель катала подруг по парковке.
Отмечается, что автомобилистку искали по видеокамерам, через систему «Паутина», этим занимались несколько сотрудников. Девушке выписали штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров и неиспользование ремня безопасности.
Ранее сообщалось, что работник автомобильного завода «КамАЗ» стал инвалидом третьей группы в результате травмы на производстве. Он отсудил у завода 800 тыс. руб.