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34 минуты назад

Девушку, катавшую на бампере своего Mercedes подруг, вычислили комплексом "Паутина"

Газета.Ru

Сотрудники полиции задержали девушку, которая катала на бампере своего автомобиля подруг в Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал региональной ГИБДД. Инцидент произошел на ул.Алебавшевской.

«12 января девушка купила Mercedes-Benz, а еще «ватрушку» и решила с подругами снять ролик. Но ролик, по ее словам, они не снимали, а сняли посторонние парни, они же выложили видео в интернет», — говорится в сообщении.

Судя по видео, девушка посадила двух своих подруг в салон и багажник автомобиля, а еще две женщины зацепились за передний и задний бампера. После этого девушка-водитель катала подруг по парковке.

Отмечается, что автомобилистку искали по видеокамерам, через систему «Паутина», этим занимались несколько сотрудников. Девушке выписали штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров и неиспользование ремня безопасности.

Ранее сообщалось, что работник автомобильного завода «КамАЗ» стал инвалидом третьей группы в результате травмы на производстве. Он отсудил у завода 800 тыс. руб.

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