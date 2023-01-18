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32 минуты назад

В России рухнула средняя стоимость электромобилей

Алиса Селезнёва

В 2022 году средняя цена новых электромобилей в России упала с 9,8 млн до 5 млн рублей в связи с изменением структуры спроса и предложения на рынке. К такому выводу пришли аналитики «Авто.ру».

В России рухнула средняя стоимость электромобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным экспертов, уход из России иностранных автопроизводителей повлиял и на рынок электрокаров. Если в первой половине прошлого года около 95% моделей в продаже стоили более 5 млн рублей, то к концу 2022 года их доля составила не более 30%.

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«Наибольшую долю рынка — 40–45% — заняли автомобили за 3–5 миллионов рублей, остальные — дешевле. Несмотря на официальный уход автомобилей давно знакомых марок, российский рынок вполне успешно пополнился благодаря немалому количеству китайских электрокаров», - отмечается в статье.

Также расширению ассортимента и снижению цен на «электрички» поспособствовало начало производства российских машин Evolute и параллельный импорт.

При этом лидирующую позицию в рейтинге самых популярных брендов новых электрокаров занимает Tesla. Также у россиян пользуются спросом Evolute и Volkswagen. Четвертое и пятое место в рейтинге заняли Audi и Porsche. На вторичке популярнее всего Tesla, вдвое меньший интерес к Nissan и еще вдвое меньше — к Porsche, отмечает издание.

В середине ноября 2022 года в России начались продажи Evolute i-Joy. Он стал первым электрокроссовером российского производства. Машина оснащена панорамной крышей, камерой обзора 360, датчиками парковки спереди и сзади, круиз-контролем и другими современными технологиями. Evolute производят на Липецком заводе электромобилей «Моторинвест». Машины можно приобрести у официальных дилеров, их стоимость начинается от 2,5 млн рублей.

При этом протестировавший новинку бывший главный редактор журнала «За Рулем» Петр Меньших отметил, что Evolute i-Joy при морозах плохо заряжается и разгоняется, и из-за конструкции у него не всегда хорошее сцепление с дорогой. Среди положительных особенностей электрокара блогер указал практически полное отсутствие крена на поворотах и большой капот, который не нужен конструктивно, но защищает водителя в случае ДТП.

Автоновости,Nissan,Audi,Tesla,Volkswagen,Porsche,
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