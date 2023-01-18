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30 минут назад

УАЗ "Патриот" получит китайский дизель

Российская Газета

УАЗ планирует в течение 2023 года провести разработку модернизированного семейства "Патриот". Компания собирается внедрить в свою флагманскую линейку 6-скоростную механическую коробку передач и турбодизель, оба агрегата - марки JAC.

УАЗ "Патриот" получит китайский дизель
Фото: Пресс-служба УАЗаПресс-служба УАЗа

Как сообщает портал Drom, дедлайном в проекте назначен май 2024 года - именно к этому сроку в продаже должны появиться "Патриот" и "Пикап" с новой КП и турбодизелем.

Речь идет о моторе JAC HFC4D мощностью 130 или 139 л.с. (в зависимости от степени форсировки).

Сейчас "Патриот" и "Пикап" оснащают только бензиновыми моторами ZMZ Pro (2,7 л, 149 л.с.).

По итогам 2022 года в России было куплено 9 446 внедорожников УАЗ, что на 43% меньше по сравнению с предыдущим годом. Бестселлером марки по-прежнему остается "Патриот" с показателем 6 845 реализованных машин (-48%).

В начале декабря стало известно, что компания остановила выпуск моделей "Патриот" и "Пикап", оснащённых автоматической трансмиссией. В то же время у дилеров в зависимости от региона пока ещё есть автомобили с АКПП.

Автоновости,УАЗ,
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