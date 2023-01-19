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47 минут назад

Первые электромобили «Москвич 3е» поступили в продажу

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В продажу в автосалоны поступили первые электрические автомобили «Москвич 3е», сообщает портал Autonews. Пока кроссоверы можно только забронировать за предоплату в 10 тысяч рублей. Стоит машина 3,5 миллиона рублей.

«Кроссовер получил электрическую силовую установку мощностью 68 лошадиных сил. Заявленный запас хода электрокара на одном заряде составляет 410 километров. В 2023 году производитель планирует выпустить 10 тысяч автомобилей "Москвич 3е"», — говорится в материале.

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Новый кроссовер «Москвич 3» и его электрический аналог «Москвич 3е» — варианты китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта.

Ранее цену нового кроссовера «Москвич 3» раскрыли в пресс-службе завода «Москвич». Стало известно, что она будет начинаться от 1,97 миллиона рублей.

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