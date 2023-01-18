Продажи новых «легковушек» в ЕС упали до рекордного минимума

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) зафиксировала падение продаж новых легковых автомобилей в странах Евросоюза по итогам прошлого года, передает агентство «Прайм».
Они продемонстрировали минимальное значение с 1993 года - 9,3 миллиона машин. Отмечается, что в целом рынок пассажирских автомобилей Европейского союза упал на 4,6%. По большей части это произошло из-за дефицита компонентов в первой половине года, подчеркивает ACEA.
Во Франции продажи по итогам 2022 года снизились на 7,8%,в Италии — на 9,7%, в Испании — на 5,4%. Германия показала рост – на 1,1%.
В модельном разрезе продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group возросли в декабре год к году на 19,7%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — снизились на 6,6%, группы Renault — выросли на 1,8%.
Также стало известно о сокращении продаж Volkswagen Group — на 5,2%, Stellantis — на 14,1%, Renault Group — на 4,3%.
Ранее «Ведомости», ссылаясь на данные обновленной стратегии Минпромторга по развитию автопрома до 2035 года, сообщили, что в текущем году в России продадут 960 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 470 тысяч будут российского производства. Вместе с тем, по словам представителей отрасли, динамика не будет столь положительной.