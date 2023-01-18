Lexus планирует выпустить мини-внедорожник

Предполагаемый инсайдер сообщил изданию, что новый субкомпактный внедорожник будет иметь длину менее 4 метров и, вероятно, будет оснащен гибридной системой на базе 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя. Он может быть основан на изображенной здесь модели Toyota Aygo X, которая трансформировалась из хэтчбека в кроссовер по мере перехода к новому поколению.