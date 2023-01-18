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34 минуты назад

Lexus работает над новым компактным внедорожником, отказавшись от планов на новый V8

ПроКроссовер.ру

Согласно BestCarWeb, следующей осенью Lexus планирует выпустить новый небольшой внедорожник, но приостановил свои планы по выпуску большого внедорожника с четырехлитровым двигателем V8 с турбонаддувом.

Lexus планирует выпустить мини-внедорожник
Фото: Lexus Lexus

Предполагаемый инсайдер сообщил изданию, что новый субкомпактный внедорожник будет иметь длину менее 4 метров и, вероятно, будет оснащен гибридной системой на базе 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя. Он может быть основан на изображенной здесь модели Toyota Aygo X, которая трансформировалась из хэтчбека в кроссовер по мере перехода к новому поколению.

Ожидается, что по сравнению с Aygo X мини-внедорожник Lexus будет немного больше, с другим внешним видом и интерьером. Силовой агрегат можно было позаимствовать у другого компактного внедорожника компании — Yaris Cross.

Автоновости,Toyota Aygo,Lexus,Toyota,
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