Lexus планирует выпустить мини-внедорожник

Согласно BestCarWeb, следующей осенью Lexus планирует выпустить новый небольшой внедорожник, но приостановил свои планы по выпуску большого внедорожника с четырехлитровым двигателем V8 с турбонаддувом.
Предполагаемый инсайдер сообщил изданию, что новый субкомпактный внедорожник будет иметь длину менее 4 метров и, вероятно, будет оснащен гибридной системой на базе 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя. Он может быть основан на изображенной здесь модели Toyota Aygo X, которая трансформировалась из хэтчбека в кроссовер по мере перехода к новому поколению.
Ожидается, что по сравнению с Aygo X мини-внедорожник Lexus будет немного больше, с другим внешним видом и интерьером. Силовой агрегат можно было позаимствовать у другого компактного внедорожника компании — Yaris Cross.