Toyota лишилась звания самого дорогого автомобильного бренда

Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг Global 500, в который входят пять сотен самых дорогих брендов мира. В автомобильной категории на первом месте оказалась Tesla, которой удалось обойти прошлогоднего лидера, Toyota. Вторую строчку занял Mercedes-Benz, а Toyota в этом году стала лишь третьей – стоимость японской компании снизилась на 18 процентов, а сама она опустилась в глобальном рейтинге с 12 позиции на 19-ю.

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По данным Brand Finance, стоимость Tesla оценивается в 66,2 миллиарда долларов, что на 44 процента выше ее прошлогодней цены. В общем рейтинге американский автопроизводитель поднялся с 28-й на девятую позицию.

Среди автомобильных компаний второе место досталось Mercedes-Benz, который оценили в 58,8 миллиарда долларов – на три процента дешевле, чем в прошлом году. В топ-500 среди всех брендов немецкая марка опустилась на одну строчку и заняла 16 место. Toyota, которая в прошлом году была самым дорогим автомобильным брендом, в этом году оценена в 52,5 миллиарда долларов (-18 процентов).

Если рассматривать первые 20 брендов в глобальном рейтинге, то автомобильных среди них всего три. Зато в топ-50 попали BMW (33 место), Porsche (40 место), Mitsubishi (43 место) и Volkswagen (47 место).

Лидером по темпам роста стоимости, помимо Tesla, оказался китайский BYD: он прибавил 57 процентов и оценивается в 10 миллиардов долларов. Также стоит отметить производителя батарей для электромобилей CATL, который попал в рейтинг и оказался на 135 позиции с оценочной стоимостью в 14,7 миллиарда долларов.