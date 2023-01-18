Subaru приготовила 7 новинок на автосалоне в Токио

Компания Subaru приготовила несколько сюрпризов своим поклонникам. В ходе автосалона в Токио производитель представил сразу семь новинок, машины отличаются дизайном и комплексными техническими решениями.

Фото: Car.ru Car.ru

Японский производитель расширяет модельный ряд. На Токийском автосалоне на подиум Subaru выкатили семь различных автомобилей: от гоночных болидов до кроссоверов. Одной из машин является переработанная и крайне популярная модель Impreza. В этот раз мировой общественности представили версию Prototype.

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Отличием данной модификации является 5-дверный кузов «универсал» и использование перспективных композитных материалов. Машина выполнена в новом дизайне, отличающимся стремительностью и агрессивностью.

На отдельном стенде показали модель Levorg STI Sport Prototype, которую в ближайшем будущем выпустят в лимитированной версии. Конструктивно основой данной модели послужил концептуальный автомобиль Sport Prototype.

Внимание широкой публики также было привлечено необычным спортивным универсалом под наименованием Levorg STIREX.

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Платформа, которую использовали для создания данной модели, также применяется для строительства нового автомобиля, получившего наименование Crosstrek. Его тоже представили на отдельном стенде в ходе автосалона в Токио. Публика увидела и гоночную версию новинки – Crosstrek Boost Gear.

Компания показала две новые машины, созданные на основе платформы, на которой собирают автомобиль серии REX. Речь идёт о гоночных версиях Subaru BRZ GT300 и Subaru WRX NBR Challenge 2023 модельного года. Данные машины усиленно готовят для гонок NBR Challenge.

На отдельном подиуме выставили болид Subaru WRX Rally Challenge. Названый автомобиль предназначен для участия в Чемпионате по ралли на территории Японии.

Ранее компания Subaru объявила стоимость и комплектации компактного седана WRX. Данная машина считается перспективной, она выпущена в шестом поколении. В продажу на внутренний японский рынок автомобиль поступит весной-летом нынешнего года. О стоимости новинки не сообщается.

Компания Subaru является отдельным японским брендом. Данная производственная структура была основана в 1953 году. Образцами для первых легковых автомобилей послужили некоторые модели французской компании Renault.