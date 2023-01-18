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1 час назад

Subaru приготовила 7 сюрпризов на автосалоне в Токио

Car.ru

Компания Subaru приготовила несколько сюрпризов своим поклонникам. В ходе автосалона в Токио производитель представил сразу семь новинок, машины отличаются дизайном и комплексными техническими решениями.

Subaru приготовила 7 новинок на автосалоне в Токио
Фото: Car.ruCar.ru

Японский производитель расширяет модельный ряд. На Токийском автосалоне на подиум Subaru выкатили семь различных автомобилей: от гоночных болидов до кроссоверов. Одной из машин является переработанная и крайне популярная модель Impreza. В этот раз мировой общественности представили версию Prototype.

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Отличием данной модификации является 5-дверный кузов «универсал» и использование перспективных композитных материалов. Машина выполнена в новом дизайне, отличающимся стремительностью и агрессивностью.

На отдельном стенде показали модель Levorg STI Sport Prototype, которую в ближайшем будущем выпустят в лимитированной версии. Конструктивно основой данной модели послужил концептуальный автомобиль Sport Prototype.

Внимание широкой публики также было привлечено необычным спортивным универсалом под наименованием Levorg STIREX.

Car.ru

Платформа, которую использовали для создания данной модели, также применяется для строительства нового автомобиля, получившего наименование Crosstrek. Его тоже представили на отдельном стенде в ходе автосалона в Токио. Публика увидела и гоночную версию новинки – Crosstrek Boost Gear.

Компания показала две новые машины, созданные на основе платформы, на которой собирают автомобиль серии REX. Речь идёт о гоночных версиях Subaru BRZ GT300 и Subaru WRX NBR Challenge 2023 модельного года. Данные машины усиленно готовят для гонок NBR Challenge.

На отдельном подиуме выставили болид Subaru WRX Rally Challenge. Названый автомобиль предназначен для участия в Чемпионате по ралли на территории Японии.

Ранее компания Subaru объявила стоимость и комплектации компактного седана WRX. Данная машина считается перспективной, она выпущена в шестом поколении. В продажу на внутренний японский рынок автомобиль поступит весной-летом нынешнего года. О стоимости новинки не сообщается.

Компания Subaru является отдельным японским брендом. Данная производственная структура была основана в 1953 году. Образцами для первых легковых автомобилей послужили некоторые модели французской компании Renault.

Инженерная группа во главе с бизнесменом и энтузиастом автомобильного дела Кэндзи Кита приобрела чертежи и патенты, далее специалисты приступили к созданию первой собственной модели, которой в 1954 году стал компактный седан Р-1.

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