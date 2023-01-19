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48 минут назад

Импорт иномарок на Сахалин увеличился в 2,5 раза из-за курса валют

ТАССиещё 7

Сахалинские таможенники в 2022 году оформили в порту Корсаков (юг Сахалина) 3 741 автомобиль - в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинской таможни.

Импорт иномарок на Сахалин увеличился в 2,5 раза
Фото: ТАССТАСС

"Импорт иномарок на Сахалин по сравнению с 2021 годом вырос в 2,5 раза. Резкий рост произошел летом 2022 года, когда на Сахалин ежемесячно стали ввозить 400-500 автомобилей, хотя обычно их поставляли около 200. Это связано с изменениями курса валют", - рассказали в таможне.

Помимо этого, в декабре 2022 года первая партия автомобилей была ввезена в порт Холмск (юг Сахалина). Дополнительную линию возобновили впервые спустя 10 лет. Несколько автомобилей ввезены из Японии и в морской порт Южно-Курильск (остров Кунашир, Сахалинская область). Последние прямые поставки там были более 20 лет назад.

Все ввезенные в 2022 году автомобили - легковые. Их приобрели физические лица, уплатив 1,4 млрд рублей таможенных пошлин и налогов.

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