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1 час назад

Сотрудник Tesla признался, что видео о работе "автопилота" было фейком

Российская Газета

Ещё одно доказательство того, что любая ложь рано или поздно со временем вскрывается. Так, шеф проекта по автономному вождению Tesla Ашок Эллусвами признался, что видео от 2016 года, в котором демонстрировались возможности системы Full Self-Driving, было по большей части постановочным.

Инженер Tesla признал подделку видео о работе "автопилота"
Фото: Скриншот с youtube.comСкриншот с youtube.com

На видео показывалась поездка электрокара на "автопилоте". Утверждалось, что человек, сидящий на водительском сиденье, - чистая юридическая формальность, и автомобиль едет самостоятельно. Однако, как оказалось, всё было не совсем так.

Видео дня

Ашока Эллусвами привлекли выступить в качестве свидетеля в рамках процесса об аварии, случившейся в 2018 году, когда погиб бывший инженер-программист Apple Уолтер Хуанг: он врезался в бетонное ограждение на Tesla Model X, двигаясь по шоссе в Кремниевой долине. По словам Эллусвами, машина, участвовавшая в демонстрационной поездке в 2016 году, была заранее подготовлена: в систему загрузили 3D-карты маршрута. Но даже это не уберегло "автопилот" от ошибок, и водителю то и дело приходилось осуществлять корректировки. Не обошлось и без инцидента: Tesla врезалась в забор на парковке.

Свидетель заявил, что цель видео от 2016 года заключалась не в том, чтобы достоверно показать все возможности системы Full Self-Driving, оно демонстрировало потенциал "автопилота". Это немного расходится с тем, что тогда писал в своём микроблоге Илон Маск: "Tesla едет сама (вообще без участия человека) по городским улицам к шоссе, с трассы снова в город, а затем находит место для парковки".

Показания Ашока Эллусвами вряд ли можно назвать сенсационными: доказательства несовершенства "автопилота" Tesla, к сожалению, появляются регулярно. Более того, год назад стало известно, что Tesla уволила сотрудника за то, что он публиковал разоблачающие несовершенство "автопилота" видео на своём YouTube-канале.

Однако совершенно точно можно сказать, что эти признания нанесут удар по репутации марки, отразятся на котировках её акций и будут приобщены к расследованию о смертельных ДТП с участием электрокаров Tesla, которое ведёт NHTSA.

Автоновости,Tesla Model X,Tesla,Илон Маск,Apple,
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