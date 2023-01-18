Инженер Tesla признал подделку видео о работе "автопилота"

Ещё одно доказательство того, что любая ложь рано или поздно со временем вскрывается. Так, шеф проекта по автономному вождению Tesla Ашок Эллусвами признался, что видео от 2016 года, в котором демонстрировались возможности системы Full Self-Driving, было по большей части постановочным.

Фото: Скриншот с youtube.com Скриншот с youtube.com

На видео показывалась поездка электрокара на "автопилоте". Утверждалось, что человек, сидящий на водительском сиденье, - чистая юридическая формальность, и автомобиль едет самостоятельно. Однако, как оказалось, всё было не совсем так.

Видео дня

Ашока Эллусвами привлекли выступить в качестве свидетеля в рамках процесса об аварии, случившейся в 2018 году, когда погиб бывший инженер-программист Apple Уолтер Хуанг: он врезался в бетонное ограждение на Tesla Model X, двигаясь по шоссе в Кремниевой долине. По словам Эллусвами, машина, участвовавшая в демонстрационной поездке в 2016 году, была заранее подготовлена: в систему загрузили 3D-карты маршрута. Но даже это не уберегло "автопилот" от ошибок, и водителю то и дело приходилось осуществлять корректировки. Не обошлось и без инцидента: Tesla врезалась в забор на парковке.

Свидетель заявил, что цель видео от 2016 года заключалась не в том, чтобы достоверно показать все возможности системы Full Self-Driving, оно демонстрировало потенциал "автопилота". Это немного расходится с тем, что тогда писал в своём микроблоге Илон Маск: "Tesla едет сама (вообще без участия человека) по городским улицам к шоссе, с трассы снова в город, а затем находит место для парковки".

Показания Ашока Эллусвами вряд ли можно назвать сенсационными: доказательства несовершенства "автопилота" Tesla, к сожалению, появляются регулярно. Более того, год назад стало известно, что Tesla уволила сотрудника за то, что он публиковал разоблачающие несовершенство "автопилота" видео на своём YouTube-канале.