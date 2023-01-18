Рынок новых легковых автомобилей в ЕС упал до минимума с 1993 года

За 2022 год европейский автомобильный рынок ужался на 4,6% из-за снижения продаж новых авто до 9,3 миллиона единиц, что является минимумом с 1993 года, передает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Больше купили за прошлый год машин только в Германии, где рост продаж составил 1,1%, причем сильнее всего объем купленных в стране автомобилей вырос в декабре - на 38,1%.

А вот крупнейшие рынки региона вроде Италии, Франции и Испании, наоборот, сократились – в них падение составило 9,7%, 7,8% и 5,4% соответственно.