Toyota лишилась звания самого дорогого автомобильного бренда

Toyota потеряла звание самого дорогого автомобильного бренда и лишилась первого места в рейтинге Brand Finance Global 500. Лидером рейтинга стала Tesla Илона Маска.
В Brand Finance Global 500 подсчитали, что стоимость Tesla за год выросла на 44 процента, до 66,2 миллиарда долларов.
Второе место среди самых дорогих автобрендов занял Mercedes-Benz (падение на три процента, до 58,8 миллиарда долларов), а Toyota оценили в 52,5 миллиарда долларов (минус 18 процентов).
Среди лидеров по росту стоимости бренда также оказался китайский автоконцерн BYD (рост на 57 процентов, до 10,1 миллиарда долларов), производящий аккумуляторные и гибридные электромобили, автобусы, грузовики, электрические велосипеды и вилочные погрузчики.
Составители рейтинга отметили, что результаты Tesla и BYD связаны с ростом спроса на электромобили в рамках глобального перехода к низкоуглеродной экономике.
Первое место в Brand Finance Global 500 среди всех брендов снова заняла американская Amazon, хотя в 2022-м стоимость ее бренда упала на 15 процентов, с 350,3 до 299,3 миллиарда долларов. Второе место досталось Apple (падение на 16 процентов, с 355,1 до 297,5 миллиарда долларов), а третья строчка - Google (281,4 миллиарда долларов).