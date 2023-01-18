Toyota лишилась звания самого дорогого автомобильного бренда

Toyota потеряла звание самого дорогого автомобильного бренда и лишилась первого места в рейтинге Brand Finance Global 500. Лидером рейтинга стала Tesla Илона Маска.

В Brand Finance Global 500 подсчитали, что стоимость Tesla за год выросла на 44 процента, до 66,2 миллиарда долларов.

Второе место среди самых дорогих автобрендов занял Mercedes-Benz (падение на три процента, до 58,8 миллиарда долларов), а Toyota оценили в 52,5 миллиарда долларов (минус 18 процентов).

Среди лидеров по росту стоимости бренда также оказался китайский автоконцерн BYD (рост на 57 процентов, до 10,1 миллиарда долларов), производящий аккумуляторные и гибридные электромобили, автобусы, грузовики, электрические велосипеды и вилочные погрузчики.

Составители рейтинга отметили, что результаты Tesla и BYD связаны с ростом спроса на электромобили в рамках глобального перехода к низкоуглеродной экономике.