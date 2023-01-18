Стало известно, почему отключились приложения автомобильных брендов

В России у ряда автопроизводителей возникли трудности с мобильными приложениями. С чем могут связаны проблемы, выяснил портал «АвтоВзгляд».

По мнению экспертов портала, ведением, структуризацией, обработкой и обновлением приложений зачастую занимались не сами представительства, а наемные агентства. Договора с ними заключаются на год и, как правило, в январе.

Таким образом, контракты, вероятно, закончились как раз сейчас. Новые тендеры с февраля не проводились. Поэтому приложения остались «висеть» в App Store или Google Store, однако их обновлением никто не занимается.

При этом отмечается, что проблемы возникли не у всех брендов. Так, например, приложение Mitsubishi работает. Это можно объяснить тем, что не все компании предпочитают аутсорсинг, некоторые нанимают специального сотрудника, который занимается конкретно приложением.