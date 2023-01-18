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31 минуту назад

Стало известно, почему отключились приложения автомобильных брендов

Елена Прошина

В России у ряда автопроизводителей возникли трудности с мобильными приложениями. С чем могут связаны проблемы, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Стало известно, почему отключились приложения автомобильных брендов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению экспертов портала, ведением, структуризацией, обработкой и обновлением приложений зачастую занимались не сами представительства, а наемные агентства. Договора с ними заключаются на год и, как правило, в январе.

Таким образом, контракты, вероятно, закончились как раз сейчас. Новые тендеры с февраля не проводились. Поэтому приложения остались «висеть» в App Store или Google Store, однако их обновлением никто не занимается.

При этом отмечается, что проблемы возникли не у всех брендов. Так, например, приложение Mitsubishi работает. Это можно объяснить тем, что не все компании предпочитают аутсорсинг, некоторые нанимают специального сотрудника, который занимается конкретно приложением.

Ранее стало известно, что в России перестали работать мобильные приложения некоторых зарубежных автомобильных брендов. В частности, с проблемами столкнулись такие бренды, как Skoda, Kia, Infiniti, Nissan, Jaguar Land Rover и Porsche.

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