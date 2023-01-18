Mercedes-Benz CLA замечен на тестах с минимальным количеством камуфляжа

Mercedes-Benz CLA замечен на тестах с минимальным количеством камуфляжаКроме седана позже в линейке может появиться и, популярный в наши дни, Shooting Brake Mercedes-Benz продолжает планомерное обновление всей своей линейки. Минувшей осенью свет увидел свежий A-Class. Теперь на очереди обновленный Mercedes CLA. Об этом свидетельствуют шпионские снимки, сделанные во время тестовых испытаний. Зарубежные специалисты не исключают то, что кроме седана, компания может сразу же анонсировать модификацию Shooting Brake.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Motor1.com

Судя по изображениям, камуфляж лишь слегка прикрывает некоторые элементы авто. Это означает, что реформам могут подвергнуть радиаторную решетку, бампера и возможно, подретушируют оптику. К этому всему добавится новый узор колесных дисков. Не исключено, что интерьер украсят новым декором. Уже сейчас известно, что виртуальные приборы и мультимедиа MBUX, как и прежде, будут размещаться на 10.25-дюймовых дисплеях.