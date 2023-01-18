Jeep Cherokee готовится к смене поколений

В 2023 модельный год Jeep Cherokee вступил без мотора V6 и всего с двумя комплектациями на выбор, при этом уже в конце февраля, как сообщают инсайдеры, производство Cherokee пятого поколения завершится.

Фото: Jeep Jeep

«Пятый» Cherokee (заводской индекс KL) дебютировал в марте 2013 года на автосалоне в Нью-Йорке и поразил поклонников Jeep нетипичным для марки оформлением передка с двухэтажной передней «оптикой», ставшей впоследствии дико популярной в Китае у самых разных автопроизводителей. Cherokee тем не менее в ходе рестайлинга 2018 года получил «нормальные» фары и в таком виде скоро отправится на пенсию. Пик продаж «пятого» Cherokee в США пришёлся на 2018 год, тогда было реализовано 239 437 экземпляров, затем спрос пошёл на спад. По итогам 2022 года Cherokee разошёлся на домашней рынке тиражом 40 322 экземпляра, что на 55% меньше, чем в 2021-м.

Jeep

Cherokee предыдущих четырёх поколений были рамными машинами, «пятый» Cherokee имеет несущий кузов, но это всё же больше чем кроссовер: модификации, оснащённые системой полного привода Active Drive 2 с понижающей передачей в раздаточной коробке, можно с чистой совестью считать внедорожниками (подробности — в нашем тест-драйве).

По данным американского журнала Autoblog, производство актуального Jeep Cherokee на заводе в Белвидире (США, штат Иллинойс) завершится уже конце февраля, после чего дилеры будут распродавать остатки в ожидании преемника. Преемник точно будет, более просторный и высокотехнологичный, с гибридными силовыми установками, но когда именно состоится премьера, неизвестно. Инсайдеры с завода в Белвидире сообщают, что сборка нового Cherokee будет налажена в Мексике.

Jeep

«Пятый» Cherokee также собирали в Китае на совместном предприятии GAC-FCA, но в результате конфликта партнёров это предприятие в прошлом году обанкротилось, сборочной площадки у Jeep в Китае больше нет, так что вряд ли новый Cherokee там появится. Между тем именно сейчас в Китае растёт популярность SUV с буртальным дизайном — нам видится, что новый Cherokee, выполненный в духе Tank 700, который сильно напоминает по стилю Cherokee самого харизматичного второго поколения XJ, имел бы здесь грандиозный успех.

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