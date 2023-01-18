Найден способ решения проблемы с дефицитом шин в России

На российском рынке в настоящее время наблюдается существенный дефицит шин на фоне решение ряда компаний прекратить сотрудничество с Россией. Проблемы возникли у многих отечественных заводов. «АвтоВзгляд» выяснил, что ситуация может измениться.

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В публикации говорится, что на рынок выходит новый игрок. Речь идет об Индонезии. В статье приводятся слова посла Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареса, который заявил, что страна приступила к активному налаживанию путей логистики в РФ целого ряда наименований продукции, в том числе и покрышек.

«Интересно, что у этих азиатов имеются собственные бренды, которые частично или полностью принадлежат большим шинным компаниям, но имеют куда больше возможностей для маневра, чем их юридические хозяева», - указал автор.

Подчеркивается, что индонезийский бренд Achilles тесно связан с Nokian и Yokohama. Данная марка занимается производством качественных покрышек, добавляется в публикации. Кроме того, как отмечается, в настоящее время руководством ведется кампания по импорту продукции по всему миру.

Также автор статьи рекомендует обратить внимание на южнокорейскую шинную компанию Hankook Tire & Technology. Она, как отмечается, выпускает шины Laufen.