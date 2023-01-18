Уведомления о штрафах ГИБДД будут рассылать через соцсеть

Уведомления портала » Госуслуги» о штрафах ГИБДД и ходе исполнительных производств, а также о назначенных пенсиях и выплатах смогут получать пользователи соцсети «ВКонтакте» и «VK Мессенджера», сообщается в Telegram-канале Минцифры.

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«Оповещения будут приходить с «Госуслуг». Еще одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Платежная информация загрузится автоматически», — отмечается в сообщении министерства.