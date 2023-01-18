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44 минуты назад

Уведомления о штрафах ГИБДД будут рассылать через "ВКонтакте"

Газета.Ruиещё 1

Уведомления портала » Госуслуги» о штрафах ГИБДД и ходе исполнительных производств, а также о назначенных пенсиях и выплатах смогут получать пользователи соцсети «ВКонтакте» и «VK Мессенджера», сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Уведомления о штрафах ГИБДД будут рассылать через соцсеть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оповещения будут приходить с «Госуслуг». Еще одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Платежная информация загрузится автоматически», — отмечается в сообщении министерства.

Для того, чтобы оповещения о штрафах и начислениях начали приходить, пользователю нужно связать подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» со своим аккаунтом в соцсети, уточняет Минцифры.

Автоновости,ГИБДД,
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