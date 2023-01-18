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39 минут назад

Президент АвтоВАЗа ездит на эксклюзивной Lada Vesta Signature

Российская Газета

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в качество служебного транспорта использует Lada Vesta Signature. Об этом сообщает RCI News.

Президент АвтоВАЗа ездит на эксклюзивной Lada Vesta Signature
Фото: www.rcinews.ruwww.rcinews.ru

Удлиненная на 25 см версия модели выпускалась с 2015 года по 2018 год исключительно по индивидуальным заказам. Всего было изготовлено четыре экземпляра. Vesta Signature в годы производства стоила ориентировочно 1 000 000 рублей.

В роскошной версии Lada Vesta задние пассажиры получают 20 см дополнительного пространства, а вместо стандартного дивана установлены два индивидуальных комфортабельных кресла, разделяемых подлокотником.

Для удлиненной Vesta предусмотрены кожаная отделка по периметру салона, индивидуальная гамма цветов интерьера, оригинальные текстильные ковры с вышивкой, оригинальные окантовки воздуховодов, обивка рычага переключения передач из натуральной кожи ручной работы. Кроме того, автомобиль получил дополнительную шумоизоляцию.

www.rcinews.ru

Также в список оборудования седана могли войти: кресла с обивкой из натуральной кожи с перфорацией и декоративной строчкой, обогрев всех сидений, "брендовые мультимедиа- и аудиосистемы", персонализированная металлическая табличка с автографом владельца.

www.rcinews.ru

Седан оснащается двигателем 1,8 литра мощностью 122 л.с. "с комплексом инженерных решений, призванных снизить мехпотери и вибрации" и автоматизированной трансмиссией.

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