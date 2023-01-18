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33 минуты назад

Путин оценил образец электромобиля E-NEVA

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где представлены гражданские проекты концерна. Президенту представили экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, на базе которой планируется создание автомобилей.

Благодаря такой платформе автомобили E-NEVA могут оснащаться как чисто электрической, так и гибридной газоэлектрической тяговой системой.

«Продолжайте... надо расширять внутренний рынок. Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте», - сказал Путин и положительно оценил разработку, подняв большой палец вверх.

Также Путин осмотрел образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA с полным приводом и батареей увеличенной емкости. Кроме того, президенту представили отечественный полноприводный грузовой автомобиль для гражданских нужд БАЗ-S36A11.

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Глава государства также увидел производимое заводом медицинской оборудование, а также 3d принтеры «Ларец», «Гелиос-1», тренажер КСТ «Синтез-ТЦ» для диспетчерского персонала аэродромных и региональных систем управления воздушным движением.

Автоновости,Видео,Владимир Путин,Алмаз-Антей,
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