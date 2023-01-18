Представлен финальный Aston Martin DBS с 770-сильным V12

Компания Aston Martin представила финальный DBS 770 Ultimate. Суперкар получил 770-сильный двигатель V12, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом, более жесткий кузов и перекалиброванную мехатронику, а его тираж составит 500 экземпляров. Также DBS 770 Ultimate достались новые аэродинамические элементы, колеса от штучного Victor и кастомный салон с двухцветной отделкой и особым декором. Весь тираж DBS 770 Ultimate уже раскуплен.

Фото: Aston Martin Aston Martin

Суперкар DBS 770 Ultimate с некоторой натяжкой можно назвать самым мощным серийным автомобилем Aston Martin. Его битурбодвигатель V12 5.2 форсирован до 770 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента (на обычном DBS — 725 л.с. при том же моменте), но ровно столько же было и у DBS GT Zagato. Разница между машинами в тираже: 19 экземпляров для Zagato и 499 для Ultimate, из которых 300 придется на купе и 199 — на родстеры Volante.

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

В Гейдоне поколдовали над кривыми мощности и момента, модифицировали зажигание, систему впуска и повысили давление наддува на семь процентов. Заодно перекалибровали восьмидиапазонный автомат ZF, адаптивные амортизаторы и весь управляющий софт. Кузов усилили с помощью более мощной поперечины и утолщенного днища. Эти меры на четверть повысили жесткость передка и на три процента жесткость всего кузова.

Обострить отклики помогла и новая, жестко закрепленная рулевая колонка. На лимитированной двухдверке сохранились механический дифференциал повышенного трения в задней оси и углерод-керамические тормоза от обычного DBS. А вот аэродинамику пришлось пересмотреть, чтобы улучшить ток воздуха и охлаждение. У DBS 770 Ultimate изменены воздухозаборники в переднем бампере, сплиттер и задний диффузор, на капоте появилась прорезь в виде подковы.

Драматизма внешности суперкара придают стандартный углепластиковый декор и колеса диаметром 21 дюйм. Такие диски мы уже видели на гиперкаре Valkyrie и инфернальном купе Victor. Салон украшают сиденья Sports Plus, обитые кожей и алькантарой, и карбоновые подрулевые лепестки. Новшество — контрастная двухцветная отделка и изготовленный на заказ ремешок на центральном подлокотнике, на пряжке которого выгравирован логотип DBS 770 Ultimate.