На каких "бюджетниках" будут ездить россияне вместо Kia, Skoda и Hyundai

Российский авторынок стремительно меняется. Вместо европейских, корейских и японских машин в нашей стране благодаря параллельному импорту стали появляться модели, которые до этого трудно было представить в РФ. Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников рассказал "Российской газете", какие машины заменят Kia Rio, Skoda Rapid и Hyundai Solaris.
"В 2022 году доля Hyundai и Kia составила почти 20% всех продаж новых автомобилей. Однако после приостановки завода под Санкт-Петербургом, новые автомобили этих марок не поступают к дилерам.
Скорее всего, долю корейских брендов займут китайские, которые уже отвоевали хорошие позиции в сегменте SUV и планируют поставлять в Россию седаны, например, Kaiyi Xuandu. Кроме того, Chery собирается привезти седан Arrizo 8, конкурента Skoda Octavia, Toyota Camry и Kia K5.
Также на сегодняшний день ряд бюджетных седанов доступны к покупке у дилеров - они ввозятся по системе параллельного импорта. Например, Volkswagen Bora, Honda City, Toyota Yaris Ativ. Скоро появится Jetta VA3.
Иранские бренды также собираются представить на российском рынке модели в данном сегменте, например, седан Tara, который будет представлен в том же классе, что и Lada Vesta, Kia Rio, Skoda Rapid, Hyundai Solaris", - отмечает эксперт.