Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Kaiyi Xuandu, Jetta VA3, Volkswagen Bora: на каких "бюджетниках" будут ездить россияне

Российская Газета

Российский авторынок стремительно меняется. Вместо европейских, корейских и японских машин в нашей стране благодаря параллельному импорту стали появляться модели, которые до этого трудно было представить в РФ. Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников рассказал "Российской газете", какие машины заменят Kia Rio, Skoda Rapid и Hyundai Solaris.

На каких "бюджетниках" будут ездить россияне вместо Kia, Skoda и Hyundai
Фото: Kaiyi Xuandu / www.autohome.com.cnKaiyi Xuandu / www.autohome.com.cn

"В 2022 году доля Hyundai и Kia составила почти 20% всех продаж новых автомобилей. Однако после приостановки завода под Санкт-Петербургом, новые автомобили этих марок не поступают к дилерам.

Скорее всего, долю корейских брендов займут китайские, которые уже отвоевали хорошие позиции в сегменте SUV и планируют поставлять в Россию седаны, например, Kaiyi Xuandu. Кроме того, Chery собирается привезти седан Arrizo 8, конкурента Skoda Octavia, Toyota Camry и Kia K5.

Также на сегодняшний день ряд бюджетных седанов доступны к покупке у дилеров - они ввозятся по системе параллельного импорта. Например, Volkswagen Bora, Honda City, Toyota Yaris Ativ. Скоро появится Jetta VA3.

Иранские бренды также собираются представить на российском рынке модели в данном сегменте, например, седан Tara, который будет представлен в том же классе, что и Lada Vesta, Kia Rio, Skoda Rapid, Hyundai Solaris", - отмечает эксперт.

Jetta VA3 / www.autohome.com.cn
Автоновости,Volkswagen Bora,Honda City,Toyota Camry,Skoda Octavia,Lada Vesta,Toyota Yaris,Skoda Rapid,Kia Rio,Hyundai Solaris,Chery,Skoda,Hyundai,Kia,Toyota,Honda,Volkswagen,Lada,Денис Решетников,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители