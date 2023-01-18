Мантуров сравнил российский электромобиль Е-Neva с Tesla

- Просто электрический вариант быстрее в реализации, потому что здесь не нужно разрабатывать и производить двигатель внутреннего сгорания и трансмиссию, что экономичнее и по времени, и по стоимости. Поэтому электрический автомобиль - это компромиссный вариант, - подчеркнул Денис Мантуров и добавил, что у Е-Neva "есть перспективы".