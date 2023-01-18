Мантуров сравнил российский электромобиль Е-Neva с Tesla

Российский электромобиль Е-Neva будет дешевле, чем американский Tesla. Об этом, отвечая на вопрос "РГ", заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров во время посещения Обуховского завода концерна "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге.
- Эта категория автомобилей [как Е-Neva] рассчитана на среднего покупателя исходя из платежеспособности, а Tesla ближе к бизнес-классу и премиальному классу, - пояснил он.
Однако стоимость автомобиля не назвал - ее еще необходимо просчитать.
Мантуров отметил, что появление в России новых электрокаров связано с необходимостью как можно скорее обеспечить насыщение внутреннего автомобильного рынка.
- Просто электрический вариант быстрее в реализации, потому что здесь не нужно разрабатывать и производить двигатель внутреннего сгорания и трансмиссию, что экономичнее и по времени, и по стоимости. Поэтому электрический автомобиль - это компромиссный вариант, - подчеркнул Денис Мантуров и добавил, что у Е-Neva "есть перспективы".
Ранее экспериментальный образец полноприводного электрического кроссовера С-класса E-Neva показали президенту Владимиру Путину. Он открыл переднюю и заднюю двери машины, заглянул в ее салон.
В январе сообщалось, что производством автомобиля Е-Neva может заняться АвтоВАЗ на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.
Напомним характеристики автомобиля. Длина, ширина и высота составляют 4,5, 1,9 и 1,6 метра соответственно. Дорожный просвет равен 190 мм, объём багажника - 610 литров. Запас хода на одной зарядке должен составить 463 км, время разгона до 60 км/ч - 2,7 секунды.