В гибридный Chevrolet Corvette зашили режим бернаута

Полноприводный гибрид Chevrolet Corvette E-Ray получил режим бернаута, как на обычных Stingray и Z06. Причем реализован он не с помощью привычной системы Line Lock, которая блокируется передние тормоза, оставляя свободными задние. На E-Ray отключается передний электромотор, и главной трудностью становится поиск правильного усилия нажатия на педаль тормоза, иначе машина будет просто разгоняться.

Фото: © Chevrolet © Chevrolet

Представленный накануне Chevrolet Corvette E-Ray стал первым «Корветом» с гибридной силовой установкой и полным приводом. Задние колеса здесь приводит смол-блок LT2 от обычного Stingray, а вот спереди стоит компактный электромотор, который при необходимости помогает ДВС и вообще делает езду более безопасной. Насколько активно он будет включаться в работу, зависит от выбранного режима движения. Всего их шесть: Tour, Sport, Track, Weather, My Mode и Z-Mode.

Как выяснил CarBuzz, есть ещё один, скрытый режим, и несмотря на полный привод, Corvette E-Ray умеет жечь резину. Режим бернаута активируется так же, как на Stingray и Z06.

Сначала нужно отключить стабилизацию и трекшн-контроль. Затем потянуть на себя подрулевые лепестки, слегка нажать на педаль тормоза левой ногой, а правой до конца продавить акселератор. Когда обороты дойдут до 5000, можно отпустить лепестки. Машина начнет медленно ползти вперед, в то время как задние колеса будут эффектно прокручиваться в клубах дыма.