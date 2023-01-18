Россиянам предложили забронировать новые «Москвичи»

В российских автосалонах начали появляться первые электрические автомобили «Москвич 3е», стало известно Autonews. Пока что новые кроссоверы можно забронировать, но для этого необходимо будет оставить предоплату в 10 тысяч рублей.

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Цена новой машины — 3,5 миллиона рублей. Кроссовер получил электрический двигатель на 68 лошадиных сил, без подзарядки он может проехать 410 километров. Всего в этом году планируется выпустить порядка 10 тысяч таких машин.

Кроссовер «Москвич 3» с двигателем внутреннего сгорания в базовой комплектации завод оценил как минимум в 1,97 миллиона рублей. Новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта.