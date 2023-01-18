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55 минут назад

Novitec увеличила дальность хода Tesla Model Y

Motor.ru

Ателье Novitec подготовило программу доработку для кроссовера Tesla Model Y. Пакет включает диски Vossen диаметром 22 дюйма, аэродинамические элементы из углепластика и регулируемую спортивную подвеску. Занизив электрокар на 40 миллиметров, можно на семь процентов снизить расход энергии, что, в свою очередь, отразится на дальности хода.

Novitec увеличила дальность хода Tesla Model Y
Фото: NovitecNovitec

Пакет доработок Tesla Model Y от Novitec включает детали из видимого углеволокна под прозрачным лаком и кованные диски Vossen диаметром 22 дюйма. Колеса не только роскошно выглядят и оптимизирует ток воздуха к тормозам, но и положительно влияют на управляемость. Спереди предлагается установить спойлер, который снижает подъемную силу на передней оси, сзади — новый диффузор.

Для полноприводных Model Y также доступны алюминиевые койловеры, уменьшающие дорожный просвет на 40 миллиметров. Они немного жестче стоковых амортизаторов, но зато снижают расход энергии примерно на семь процентов. Дополнительно можно поменять салон: Novitec предлагает широкий ассортимент дорогой кожи и алькантары, так что выбор цветовых сочетаний остается за клиентом.

Совсем иначе Model Y видят в мастерской delta4x4. Там кроссовер предлагают расширить на 60 миллиметров, увеличить клиренс до 220 миллиметров, установить багажник на крыше, четыре прожектора PIAA 550 и светодиодную «люстру» PIAA S-RV яркостью 18 тысяч люменов. Постройка электрического «вездехода» обойдется в 11 960 евро, что соответствует 895 тысячам рублей.

Автоновости,Tesla,
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