Novitec увеличила дальность хода Tesla Model Y

Ателье Novitec подготовило программу доработку для кроссовера Tesla Model Y. Пакет включает диски Vossen диаметром 22 дюйма, аэродинамические элементы из углепластика и регулируемую спортивную подвеску. Занизив электрокар на 40 миллиметров, можно на семь процентов снизить расход энергии, что, в свою очередь, отразится на дальности хода.

Фото: Novitec Novitec

Пакет доработок Tesla Model Y от Novitec включает детали из видимого углеволокна под прозрачным лаком и кованные диски Vossen диаметром 22 дюйма. Колеса не только роскошно выглядят и оптимизирует ток воздуха к тормозам, но и положительно влияют на управляемость. Спереди предлагается установить спойлер, который снижает подъемную силу на передней оси, сзади — новый диффузор.

Для полноприводных Model Y также доступны алюминиевые койловеры, уменьшающие дорожный просвет на 40 миллиметров. Они немного жестче стоковых амортизаторов, но зато снижают расход энергии примерно на семь процентов. Дополнительно можно поменять салон: Novitec предлагает широкий ассортимент дорогой кожи и алькантары, так что выбор цветовых сочетаний остается за клиентом.