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1 час назад

Самую дорогую Alfa Romeo в России продают за 26 миллионов рублей

Motor.ru

В России выставили на продажу трековый седан Alfa Romeo Giulia GTAm образца 2022 года. Итальянский бренд представал экстремальную модификацию четырехдверки в 2020 году. Всего было собрано 500 спорткаров, которые отличались агрессивным дизайном, облегчённым кузовом, а также дополнительными системами безопасности и форсированным мотором. За редкий автомобиль, который находится в Европе, продавец из Кургана запросил 26 миллионов рублей.

Самую дорогую Alfa Romeo в России продают за 26 миллионов рублей
Фото: Alfa Romeo Giulia GTAm© Auto.ruAlfa Romeo Giulia GTAm© Auto.ru

Трековые Giulia GTAm отличаются двухцветным окрасов кузова, развитым аэродинамическим обвесом, а также фирменными колесными дисками и массивным задним антикрылом. В салоне спорткара установлены два гоночных сиденья-«ковша». Вместо задних кресел находится металлический каркас безопасности.

В конструкции кузова инженеры применили множество карбоновых элементов, что позволило облегчить массу автомобиля. К примеру, из углепластика выполнены несколько внешних панелей и карданный вал. Кроме того, экстремальная версия отличается прямоточной выхлопной системой.

В движение Giulia GTAm приводит 2,9-литровый турбодвигатель мощностью 540 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает автоматическая коробка передач. До «сотни» заднеприводный спорткар разгоняется за 3,6 секунды.

Продавец из Кургана предлагает привезти экстремальный автомобиль с пробегом всего 850 километров из Европы течение двух-трёх недель. Редкую Alfa Romeo Giulia GTAm оценили в 26 миллионов рублей. Таким образом, представленный спортседан является самой дорогой моделью итальянской марки, доступной для покупки в России.

В декабре прошлого года итальянское ателье Zagato построило на базе Alfa Romeo Giulia эксклюзивный спорткар. Уникальный автомобиль выпустили в единственном экземпляре для частного клиента.

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