В РФ приехал роскошный минивэн Voyah Dreamer за 8 миллионов рублей

Один из крупнейших российских дилеров объявил, что в скором времени в продаже появится партия китайских гибридных минивэнов Voyah Dreamer. Роскошная модель оснащена мультимедийной системой с сенсорным экраном, климат-контролем, подогревом и вентиляцией всех сидений, а также дистанционным управлением функциями автомобиля. По данным дилера, минимальная стоимость минивэна составит 8 290 000 рублей.

Фото: Voyah Voyah

Длина Voyah Dreamer составляет 5315 миллиметров при 3200-миллиметровой колёсной базе. Уже в базовой комплектации минивэн оснащён адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, функцией автоматической парковки, несколькими режимами движения, датчиком усталости водителя и системой контроля слепых зон с функцией предотвращения столкновений.

Минивэн оснащен гибридной силовой установкой, выключающая в себя полуторалитровый бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная отдача составляет 395 лошадиных сил. Разгон с места до 100 километров в час занимает 6,6 секунды. Максимальная скорость минивэна -- 200 километров в час. На электротяге гибрид способен проехать около 720 километров.