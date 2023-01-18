Автовладельцам предложили оплачивать штрафы через соцсети

Министерство цифрового развития сообщило, что в социальной сети «ВКонтакте» появилась новая функция, позволяющая оплачивать штрафы ГИБДД, а также получать данные о ходе исполнительных производств, выплатах и начислениях пенсий. Чтобы воспользоваться опцией, пользователю необходимо подтвердить свой аккаунт на Госуслугах, после чего связать его с аккаунтом в соцсети. «Письма счастья» будут приходить через VK Мессенджер. Оплатить санкции без комиссии с помощью сервиса быстрых платежей можно также через «ВКонтакте».

Чтобы включить функцию, пользователю необходимо зайти в личный кабинет госуслуг, где открыть раздел «Связанные аккаунты». После подключения и сканирования индивидуального QR-кода система автоматически перенаправит на личную страницу во «ВКонтакте». Там понадобится предоставить соцсети разрешение на отправку push-уведомлений или классических сообщений с Госуслуг в VK Мессенджер.

В уведомлениях пользователю будет доступна вся детальная информация о конкретном штрафе, включая номер постановления и фотографии с места нарушения. По словам представителей Минцифры, в любой момент гражданин в личном кабинете сможет отказаться от получения уведомлений подобным способом.