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55 минут назад

Стал известен личный автомобиль президента АвтоВАЗа

Motor.ru

Сообщество RCI News рассказало о личном автомобиле Максима Соколова, на котором он приехал на традиционную рождественскую «Гонку чемпионов». Глава АвтоВАЗа прибыл на мероприятие на заднем сиденье длиннобазной Lada Vesta Signature чёрного цвета. Внешне удлинённый седан 2015 года выпуска в первую очередь отличается большой задней дверью. Кроме того, в отделке салона «президентской» Vesta использовали премиальные материалы. А вот двигатель, напротив, ничем не отличается от серийных моделей.

Стал известен личный автомобиль президента АвтоВАЗа
Фото: Lada Vesta Signature© RCI News / ВКонтактеLada Vesta Signature© RCI News / ВКонтакте

Lada Vesta Signature построили в 2015 году, когда пост главы АвтоВАЗа занимал швед Бу Андерсон. Премиальная модель могла стать мелкосерийной, однако после его ухода из компании проект свернули. Такая «Веста» получила удлинённый на 25 сантиметров кузов, а также крупные задние двери для удобной посадки пассажиров.

Интерьер автомобиля выполнен из натуральной кожи, которой отделаны сиденья и дверные карты. Кроме того, специалисты обшили потолок алькантарой и добавили в отделку салона декоративные хромированные вставки.

Между передними креслами инженеры разместили широкий подлокотник, в который встроены несколько подстаканников и разъёмом для зарядки гаджетов. При этом удлинённый кузов позволил увеличить пространство для ног задних пассажиров на 20 сантиметров.

Несмотря на многочисленные модификации, в движение премиальную Vesta приводит стандартный 106-сильный «атмосферник».

В октябре прошлого года специалисты рассказали, на каких автомобилях ездят злостные нарушители ПДД. В тройке антилидеров оказались отечественная Lada , а также немецкие BMW и Mercedes-Benz.

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