Преобразившаяся Hyundai Sonata снова попозировала шпионам

У рестайлинговой корейской «четырехдверки» будет более строгий имидж, но скучным дизайн все же не назовешь. Премьеру такая модель должна справить в этом году.

Фото: Hyundai Hyundai

Опубликованы очередные шпионские кадры с обновленным седаном Hyundai Sonata : на этот раз машину застукали на парковке в родной Корее, видео выложили на местном YouTube-канале Shorts Car . От камуфляжа «четырехдверка» еще не избавилась, зато можно рассмотреть детали. Напомним, Соната актуального поколения с заводским индексом DN8 в строю с 2019 года, и у нынешней модели довольно эффектная внешность. Тем не менее в Хёндэ решили радикально переделать дизайн.

Сонате полностью перекроят переднюю часть: «четырехдверка» получит новые бампер, радиаторную решетку и оптику. Светящихся линий на капоте, судя по всему, больше не будет, ходовые огни разместят над фарами, причем пока непонятно – то ли это отдельные полоски, то ли единая плашка, как у последнего Hyundai Grandeur. Корму тоже основательно переработают: фонари примут более традиционную форму, при этом некоторые корейские профильные медиа полагают, что их сделают пиксельными – в стиле электрокаров Ioniq.

В салон рестайлинговой Hyundai Sonata шпионы не заглянули. Скорее всего, внутри установят новые виртуальную приборку, мультимедийную систему и блок управления климатом. Также могут заменить материалы отделки.

youtube.com/@shorts_car/videos

О технике информации все еще нет. Дореформенная «четырехдверка» представлена в Корее с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (160 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 (180 л.с.), там также можно купить седан с газовым мотором 2.0 LPI (146 л.с.) и гибрид с установкой на основе двухлитрового двигателя.