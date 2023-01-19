Zeekr 001 получит дальнобойную версию

Полностью электрический лифтбэк Zeekr 001 скоро будет доступен в новой специальной версии под названием Safari. Он будет поставляться в комплекте с большой тяговой батареей мощностью 140 кВтч, обеспечивающей запас хода до 1032 км по рейтингу CLTC. Всего будет выпущено 1000 единиц.

В своей начальной спецификации Safari будет обходиться одним электродвигателем мощностью 272 л.с. Топовая версия будет оснащена двойным двигателем и мощностью 544 л.с, что сократит время разгона до 3,8 секунды. Тем, кто хотел бы приобрести Safari с меньшей батареей, будет два варианта: на 86 и 100 киловатт-часов. Соответствующие диапазоны, заявленные производителем, составляют 546 и 741 км. Внутри у электрического лифтбека 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 14,7-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.