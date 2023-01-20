Мощность электрического «Москвича» превзошла все ожидания

С мощностью электрического «Москвича 3e» произошла путаница, на которую обратило внимание издание «Авторевю». Дело в том, что в Одобрении типа транспортного средства на модель была указана отдача в 50 киловатт (68 лошадиных сил), но это не пиковая мощность агрегата. Пиковая же значительно выше и составляет 193 лошадиные силы. Иными словами, электрокар оказался в три раза мощнее, чем ожидалось.

Фото: МАЗ Москвич МАЗ Москвич

Электрический «Москвич 3е» начал поступать в столичные автосалоны несколько дней назад, его цена – 3,5 миллиона рублей. По уточненным данным, в движение электрокар приводит 193-сильный электромотор, в то время как у «донора» JAC E40X, на базе которого и построен «Москвич 3е», электродвигатель развивает 150 сил.

Отличается и батарея: у E40X это литий-железо-фосфатная батарея емкостью 55 киловатт-часов, а у 3е более дорогая литий-ионная батарея на 65,5 киловатт-часа. Этот аккумулятор тоже китайский, и адаптирован для «Москвича» усилиями JAC. Запас хода «Москвича 3е» по паспорту – 410 километра.

Сама же компания спецификации модели до сих пор не обнародовала.