Новый вид обмана автовладельцев появился в России

В последнее время участились попытки обмана автовладельцев, сдавших свои машины в ремонт.

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Как сообщают «Известия», мошенники обманом узнают номера телефонов клиентов автосервисов и убеждают их внести доплату на непредвиденные расходы.

«За первые недели после Нового года было совершенно несколько подобных попыток украсть у клиентов деньги. Один человек все понял, вовремя спохватился и не стал идти на ухищрения мошенника и еще две попытки мы лично смогли предотвратить», — отметил представитель Союзе автосервисов России.

В то же время «Известиям» стало известно и об успешных случаях мошенничества.

Дело в том, что сейчас клиенты настолько привыкли пару раз нажать в телефоне и отправить куда-то предоплату, что потеряли бдительность. Конечно, в этой ситуации сотрудник сервиса тоже не прав, что передал неизвестному лицу контакт клиента.