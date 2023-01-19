Новый вид обмана автовладельцев появился в России

В последнее время участились попытки обмана автовладельцев, сдавших свои машины в ремонт.
Как сообщают «Известия», мошенники обманом узнают номера телефонов клиентов автосервисов и убеждают их внести доплату на непредвиденные расходы.
«За первые недели после Нового года было совершенно несколько подобных попыток украсть у клиентов деньги. Один человек все понял, вовремя спохватился и не стал идти на ухищрения мошенника и еще две попытки мы лично смогли предотвратить», — отметил представитель Союзе автосервисов России.
В то же время «Известиям» стало известно и об успешных случаях мошенничества.
Дело в том, что сейчас клиенты настолько привыкли пару раз нажать в телефоне и отправить куда-то предоплату, что потеряли бдительность. Конечно, в этой ситуации сотрудник сервиса тоже не прав, что передал неизвестному лицу контакт клиента.
Ранее "СП" писала, что российский авторынок может сократиться почти в два раза в первом квартале 2023 года. По данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), ожидается сокращение продаж более чем на 40%.