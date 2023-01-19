Lada вылетела из топ-5 автомобилей для залога по кредиту

В прошлом году российские граждане чаще всего использовали для автозалогов импортные машины. Речь идет о корейских брендах Hyundai и Kia, американском Ford, немецком Volkswagen и японской марке Toyota. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на CarMoney.

Годом ранее в пятерке для автозалога была российская Lada. Сокращение доли российских машин в общем объеме залогов оценивается в 8,4%. Показатель упал до 7,2%.

Кроме того, в CarMoney проинформировали о снижении числа автомобилей возрастом до трех лет в структуре залогового портфеля компании относительно показателей 2021 года. Оно уменьшилось на 14,2%.

Новый тренд связан с решением иностранных производителей уйти с российского рынка или приостановить деятельность в стране.

Вместе с тем, как уточнил собеседник, в связи с общим ростом стоимости автомобилей в прошлом году россияне делали выбор в пользу машин на вторичном рынке. Причем, по словам эксперта, предпочтение отдавалось автомобилям низкого ценового сегмента.