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2 часа назад

Lada вылетела из топ-5 автомобилей для залога по кредиту

Лера Букина

В прошлом году российские граждане чаще всего использовали для автозалогов импортные машины. Речь идет о корейских брендах Hyundai и Kia, американском Ford, немецком Volkswagen и японской марке Toyota. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на CarMoney.

Годом ранее в пятерке для автозалога была российская Lada. Сокращение доли российских машин в общем объеме залогов оценивается в 8,4%. Показатель упал до 7,2%.

Кроме того, в CarMoney проинформировали о снижении числа автомобилей возрастом до трех лет в структуре залогового портфеля компании относительно показателей 2021 года. Оно уменьшилось на 14,2%.

Новый тренд связан с решением иностранных производителей уйти с российского рынка или приостановить деятельность в стране.

Вместе с тем, как уточнил собеседник, в связи с общим ростом стоимости автомобилей в прошлом году россияне делали выбор в пользу машин на вторичном рынке. Причем, по словам эксперта, предпочтение отдавалось автомобилям низкого ценового сегмента.

Новый вид обмана автовладельцев появился в России

Ранее «Ведомости», ссылаясь на данные обновленной стратегии Минпромторга по развитию автопрома до 2035 года, сообщили, что в текущем году в России продадут 960 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 470 тысяч будут российского производства. Вместе с тем, по словам представителей отрасли, динамика не будет столь положительной.

Автоновости,Видео,Hyundai,Kia,Toyota,Volkswagen,Lada,Коммерсант,Ford,Минпромторг,
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