Lada вылетела из топ-5 автомобилей для залога по кредиту

В прошлом году российские граждане чаще всего использовали для автозалогов импортные машины. Речь идет о корейских брендах Hyundai и Kia, американском Ford, немецком Volkswagen и японской марке Toyota. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на CarMoney.
Годом ранее в пятерке для автозалога была российская Lada. Сокращение доли российских машин в общем объеме залогов оценивается в 8,4%. Показатель упал до 7,2%.
Кроме того, в CarMoney проинформировали о снижении числа автомобилей возрастом до трех лет в структуре залогового портфеля компании относительно показателей 2021 года. Оно уменьшилось на 14,2%.
Новый тренд связан с решением иностранных производителей уйти с российского рынка или приостановить деятельность в стране.
Вместе с тем, как уточнил собеседник, в связи с общим ростом стоимости автомобилей в прошлом году россияне делали выбор в пользу машин на вторичном рынке. Причем, по словам эксперта, предпочтение отдавалось автомобилям низкого ценового сегмента.
Ранее «Ведомости», ссылаясь на данные обновленной стратегии Минпромторга по развитию автопрома до 2035 года, сообщили, что в текущем году в России продадут 960 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 470 тысяч будут российского производства. Вместе с тем, по словам представителей отрасли, динамика не будет столь положительной.