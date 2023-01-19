Концерн FAW представил футуристический концепт минивэна без колес

Центр развития технологий и инноваций FAW демонстрирует довольно нереалистично выглядящее исследование минивэна на выставке в Гуанчжоу. Согласно AutoHome, автомобиль является чисто экспериментальным и не имеет традиционных колес — пожалуйста, не спрашивайте нас, как он должен передвигаться. Внешний вид дизайн-проекта призван показать направление, в котором FAW будет развиваться в ближайшие несколько лет. Как видите, внутри и снаружи есть множество золотых акцентов.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Футуристический вид во многом исходит от цельных панелей, которые должны быть на колесных арках. Передние панели выдаются вперед, а решетка радиатора наклонена назад. Боковые панели на самом деле представляют собой раздвижные двери, которые простираются почти на всю высоту минивэна. В конструкции нет средних стоек, благодаря чему пассажиры могут легко садиться и выходить из него. Салон имеет впечатляюще большой стеклянный купол и вмещает только четырех пассажиров на отдельных сиденьях, разделенных консолями.