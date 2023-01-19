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1 час назад

Автоконцерн FAW представил футуристический концепт минивэна без колес

ПроКроссовер.ру

Центр развития технологий и инноваций FAW демонстрирует довольно нереалистично выглядящее исследование минивэна на выставке в Гуанчжоу. Согласно AutoHome, автомобиль является чисто экспериментальным и не имеет традиционных колес — пожалуйста, не спрашивайте нас, как он должен передвигаться. Внешний вид дизайн-проекта призван показать направление, в котором FAW будет развиваться в ближайшие несколько лет. Как видите, внутри и снаружи есть множество золотых акцентов.

Концерн FAW представил футуристический концепт минивэна без колес
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Футуристический вид во многом исходит от цельных панелей, которые должны быть на колесных арках. Передние панели выдаются вперед, а решетка радиатора наклонена назад. Боковые панели на самом деле представляют собой раздвижные двери, которые простираются почти на всю высоту минивэна. В конструкции нет средних стоек, благодаря чему пассажиры могут легко садиться и выходить из него. Салон имеет впечатляюще большой стеклянный купол и вмещает только четырех пассажиров на отдельных сиденьях, разделенных консолями.

Здесь нет обычных органов управления автомобилем, но есть большой дисплей и сенсорная панель. В схеме отделки в основном используются светлые ткани и кожа. Похоже, что позже FAW планирует представить минивэны для массового рынка, вдохновленные этой концепцией.

Автоновости,FAW,
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