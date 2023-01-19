Выгодно ли эксплуатировать в Москве электрокар

Эксплуатация электромобиля в Москве стала обходиться владельцам в 1-2 тысячи рублей в месяц - дешевле, чем поездки на общественном транспорте. Сами электрокары по-прежнему значительно дороже бензиновых машин, но зато текущие расходы за счет экономии на электричестве сведены к минимуму, поделился своим опытом с "РГ" гендиректор маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Кирилл Каллиников/РИА Новости

Стоимость бензиновых и электрических авто с одинаковыми прочими техническими характеристиками в салонах Москвы различается примерно в 1,5-2 раза даже с учетом государственного субсидирования, заметил гендиректор IT-компании Simble Станислав Пушевский. Яркий пример - тот же "Москвич": обычный бензиновый кроссовер стоит около 2 млн, а электрический - 3,5. Но есть и бюджетные варианты. Сейчас в столице набирает популярность бренд Evolutе - полностью электрические машины, собираются по китайским технологиям, но у нас - на заводе в Липецке. От бензиновых эти машины выгодно отличает абсолютная бесшумность хода. С учетом госсубсидии стоимость седана - в районе 2 миллионов рублей.

Видео дня

Вторая статья расходов - автономные зарядные станции, которые в критический момент позволяют подзарядить машину, как смартфон от пауэрбанка. В зависимости от характеристик такие станции стоят от 50 тысяч до 1 млн рублей. Москвичи склоняются в основном в сторону бюджетных моделей, поскольку "автономка" нужна лишь для подстраховки.

Электромашину и автономные станции заряжают от обычной электросети. С учетом скорости зарядки, запасу ресурсов аккумулятора и стоимости энергии можно значительно сэкономить по сравнению с использованием бензинового авто.

"Расходы на зарядку машины в Москве сократились в среднем в девять раз, - отметил Денис Мигаль. - При активной эксплуатации авто на электротяге обходится где-то в 1000-2000 рублей в месяц, если заряжать его ночью по 5 часов".

Полной зарядки обычно бывает достаточно, чтобы проехать 500 км. Это огромный запас хода даже с учетом расстояний в Москве.

Но и на электроэнергии в столице автолюбители могут сэкономить. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, сейчас в городе более 120 бесплатных зарядных станций. Они обычно стоят на парковках в центре либо у крупных магазинов в отдаленных районах. Недавно станции с разъемами разных видов появились и в местах массового притяжения. В частности, их разместили на парковочных зонах около 2-го Лихоборского, Совхозного, Хованского въездов, на Октябрьской площади и около многоуровневого паркинга на Хованской улице - все это окрестности ВДНХ. Таким образом владельцы электромобилей в значительной степени выигрывают у "коллег" с бензиновыми машинами. Плюс владельцы электрокаров освобождены от транспортного налога, а также от оплаты городских парковок. Другими словами, пока бензиновые ездоки платят за стоящую машину, электрофанаты без лишних трат заряжаются.

Развитие сети зарядок по программе "Энергия Москвы" в настоящее время полностью обеспечивает потребности автомобилистов. Сейчас в городе зарегистрировано более 2160 электрокаров, имеющихся зарядочных станций достаточно для обслуживания электропарка, однако спрос на электромобили год от года растет.

"В общей сложности за год автомобилисты использовали зарядную инфраструктуру около 70 тысяч раз - это в 13 раз больше, чем за весь 2021 год, - подчеркнул заммэра Максим Ликсутов. - Программа развития сети будет расширяться"