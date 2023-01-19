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1 час назад

Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО откладываются

Deita.ru

В России готовы начать штрафовать автомобилистов за отсутствие полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации. Однако МВД не торопится включать систему в действие, сообщает ИА DEITA.RU.

Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО откладываются
Фото: Deita.ruDeita.ru

Как пишет «Парламентская газета», в столице страны уже пытались внедрить данную систему. Так, в 2019 году автолюбителям приходили уведомления, в которых рекомендовали оформить страховой полис. Эксперты отмечают, что в настоящее время камеры могут зафиксировать несколько десятков правонарушений, в том числе справятся и с отсутствием ОСАГО.

Ранее сложность заключалась в объединении нескольких баз: МВД, страховщиков и оператора камер. На сегодня проблема решена. Однако в ГИБДД не говорят о конкретных сроках, когда штрафы по этому правонарушению начнут приходить автолюбителям. Поэтому инспекторы продолжают выписывать их на посту.

В свою очередь, член Общественной палаты Александр Холодов напомнил, что автолюбитель может получить сразу несколько штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. Поэтому он уверен, что одна подобная поездка по Москве сможет разорить автолюбителя, если он будет получать штраф на каждой камере. Он предложил изменить закон и выписывать данный штраф один раз в сутки.

Напомним, что в последнее время в стране наблюдаются сложности с ремонтом автомобиля по полисам ОСАГО. На рынке образовался дефицит запчастей, страховщики просят использовать при ремонте бэушные запчасти и увеличить срок ремонта до 60 дней. С другой стороны некоторые общественники предлагают не платить страховщикам по ОСАГО, потому как они не выполняют свои обязательства перед водителями. Количество ремонтов по ОСАГО снизился практически до нуля, водители выбирают для себя денежную компенсацию.

Автоновости,Александр Холодов,ГИБДД,Общественная палата России,
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