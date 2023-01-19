Штрафы с камер за отсутствие ОСАГО откладываются

В России готовы начать штрафовать автомобилистов за отсутствие полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации. Однако МВД не торопится включать систему в действие, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Парламентская газета», в столице страны уже пытались внедрить данную систему. Так, в 2019 году автолюбителям приходили уведомления, в которых рекомендовали оформить страховой полис. Эксперты отмечают, что в настоящее время камеры могут зафиксировать несколько десятков правонарушений, в том числе справятся и с отсутствием ОСАГО.

Ранее сложность заключалась в объединении нескольких баз: МВД, страховщиков и оператора камер. На сегодня проблема решена. Однако в ГИБДД не говорят о конкретных сроках, когда штрафы по этому правонарушению начнут приходить автолюбителям. Поэтому инспекторы продолжают выписывать их на посту.

В свою очередь, член Общественной палаты Александр Холодов напомнил, что автолюбитель может получить сразу несколько штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. Поэтому он уверен, что одна подобная поездка по Москве сможет разорить автолюбителя, если он будет получать штраф на каждой камере. Он предложил изменить закон и выписывать данный штраф один раз в сутки.