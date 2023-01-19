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59 минут назад

В России появился электрический Mitsubishi Airtrek родом из Китая

Motor.ru

Параллельным импорт открыл путь в Россию еще одной ранее неизвестной у нас модели, электрическому кроссоверу Mitsubishi Airtrek. «Российская газета» выяснила, что Airtrek не только доступен для заказа, но и есть в наличии у дилеров – они просят за него до 4,25 миллиона рублей. Во столько обойдется электромобиль 2022 года выпуска без пробега. Airtrek представляет собой перелицованный китайский GAC Aion V, и если сравнивать габариты, то он находится между Eclipse Cross и Outlander.

В России появился электрический Mitsubishi Airtrek родом из Китая
Фото: MitsubishiMitsubishi

В движение Mitsubishi Airtrek приводит 184-сильный электромотор, а на одном заряде батареи емкостью 60 —80 киловатт-часов кроссовер проезжает 400—600 километров.

Согласно объявлению на Drom.ru, в Севастополе электрокар представлен с батареей на 71,8 киловатт-часа и запасом хода в 500 километров. Для него заявлены 19-дюймовые диски, крыша с люком, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и светодиодные фары.

Mitsubishi
Mitsubishi
Mitsubishi

Производство Airtrek организовано на мощностях совместного предприятия GAC-Mitsubishi в Китае. На местном рынке электрический кроссовер стоит от 210 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет 2,1 миллиона.

Стоит отметить, что Mitsubishi прежде уже использовала название Aitrek: в период с 2001 по 2008 год под этим именем на японском рынке продавался Outlander первого поколения. Такие автомобили тоже можно найти в продаже на российских классифайдах.

Автоновости,Mitsubishi Airtrek,Mitsubishi,
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