На автомобили из новых регионов выдали 21 тысячу российских номеров

Госавтоинспекция обменяла 21 тысячу автомобильных номеров для машин из новых регионов РФ — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, местные водители получили 34 тысячи российских удостоверений. То есть всего подразделения ГИБДД оказали жителям 55 тысяч государственных услуг, пишет «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Фото: © МВД России © МВД России

В декабре прошлого года вступило в силу постановление правительства России, позволяющее жителям ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей перерегистрировать транспортные средства и получить российские водительские права.

До 1 января 2026 года услуги будут оказываться без сдачи экзаменов, медицинского освидетельствования, техосмотра и уплаты госпошлины.

В присоединенных регионах открыли 21 регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД. Порядка 17 тысяч услуг уже оказали в ДНР, 10 тысяч — ЛНР, 16 тысяч — в Запорожской области и более семи тысяч — в Херсонской. Получить новые номера и права можно и в столицах других российских регионов, напомнила Волк.