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20 минут назад

Chery готовит новый автомобильный бренд специально для Европы

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Автомобильный холдинг Chery представил стратегию развития автомобильного бизнеса на ближайшее будущее.

Chery готовит новый автомобильный бренд специально для Европы
Фото: ©Olaf Kosinsky/Wikimedia Commons©Olaf Kosinsky/Wikimedia Commons

Среди озвученных планов фигурирует полноценный выход на рынок Европы и создание для него нового автомобильного бренда. Презентацию стратегии разделили на два временных рубежа: планы на 2023 год и более глобальный и долгосрочный прогноз, согласно которому руководство Chery ставит задачи достичь ежегодного выпуска 5 млн автомобилей в год, пишут 18 января "Китайские автомобили".

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По состоянию на начало 2023 года в холдинг Chery входят следующие бренды: Chery, Exeed, Jetour, Kaiyi и Chery New Energy. Для популяризации на территории Европы выбран новый бренд Omoda, c октября 2022-го представленный в России. Кроме того, обнародованы планы по раскрутке абсолютно новой автомобильной марки Sport Equipe, в модельной гамме которой будут представлены кроссоверы, внедорожники и пикапы. Omoda должна показать новую модель С8, которая будет крупнее С5.

Всего за 2023 год холдинг Chery должен поставить на экспорт от 720 до 900 тыс. новых автомобилей. В качестве приоритетных рынков названы страны, в которых китайская продукция уже представлена и пользуется стабильным спросом: Бразилия, Чили, Саудовская Аравия и Италия. Примечательно, что России в этом списке нет, хотя российский офис Chery неоднократно заявлял, что рынок РФ является одним из важнейших. Кроме вышеуказанных стран, в 2023 году Chery собирается открыть представительства в 29 новых странах.

Цифры, озвученные на презентации стратегии, выглядят крайне амбициозно: в обозримом будущем Chery собирается получать выручку на уровне 1 трлн юаней в год. По итогам 2022 года холдинг заработал 200 млрд, то есть выручка должна вырасти в пять раз, при этом чистая прибыль должна достичь 50 млрд юаней.

Ранее "Профиль" сообщал, что автомобиль одного из брендов холдинга Chery встанет на конвейер калининградского автосборочного предприятия "Автотор". Речь идет о бюджетном седане Kaiyi Xuandu, который, в свою очередь, является продуктом бедж-инжиниринга модели Chery линейки Arrizo. Габариты автомобиля составляют 4666х1825х1483 мм, длина колесной базы – 2700 мм. В КНР эти седаны оснащают 1,5-литровыми бензиновыми турбомотороми мощностью 156 л. с.

Автоновости,Chery,
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