АвтоВАЗ решает проблему нехватки комплектующих

На АвтоВАЗ после полуторанедельного перерыва начали поступать электроусилители руля для автомобиля Granta. С вечерней смены 18 января машины, сходящие с конвейера, уже укомплектованы данным узлом.

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В то же время, как информирует Avtograd news, периодически наблюдается дефицит по некоторым позициям комплектующих. Например, накануне во вторую смену после сборки 180 автомобилей закончились дверные ручки, но конвейер не останавливается, управление сборкой происходит в ручном режиме.

АвтоВАЗ с середины января 2023 года повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей Lada. В среднем по всему модульному ряду стоимость ТО выросла на 4,5%.