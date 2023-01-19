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22 минуты назад

АвтоВАЗ решает проблему нехватки комплектующих

Российская Газета

На АвтоВАЗ после полуторанедельного перерыва начали поступать электроусилители руля для автомобиля Granta. С вечерней смены 18 января машины, сходящие с конвейера, уже укомплектованы данным узлом.

АвтоВАЗ решает проблему нехватки комплектующих
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В то же время, как информирует Avtograd news, периодически наблюдается дефицит по некоторым позициям комплектующих. Например, накануне во вторую смену после сборки 180 автомобилей закончились дверные ручки, но конвейер не останавливается, управление сборкой происходит в ручном режиме.

АвтоВАЗ с середины января 2023 года повысил цены на техническое обслуживание всех автомобилей Lada. В среднем по всему модульному ряду стоимость ТО выросла на 4,5%.

В 2023 году компания должна выпустить 401,6 тыс. автомобилей. В марте возобновится выпуск новой Vesta, причем ее производство перенесено с предприятия "Лада Ижевск" на основную площадку АвтоВАЗа в Тольятти - на линию B0. А в сентябре 2023-го должен вернуться в строй универсал Largus.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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