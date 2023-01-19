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1 час назад

БелАЗ получил российский 1200-сильный двигатель на метане

Motor.ru

Российская компания «Калужский двигатель» разработала для карьерного самосвала БелАЗ газотурбинную силовую установку. Система, способная функционировать при любых температурных условиях, работает на метане. Агрегат прошел необходимые технические испытания на заводе-изготовителе, после его двигатель установили на 90-тонный самосвал. Белорусская машина должна отработать с отечественной установкой 200 моточасов.

БелАЗ получил российский 1200-сильный двигатель на метане
Фото: БелАЗБелАЗ

По мнению разработчиков, газотурбинный двигатель проще в обслуживании, экономичнее, а также экологичнее, чем существующие двигатели внутреннего сгорания. 1200-сильный агрегат состоит из силового модуля со свободной турбиной, которая вращает генератор синхронного типа. Последний, в свою очередь, питает мотор-колёса карьерного самосвала.

Помимо газотурбинной установки, белорусские специалисты нашли замену американским дизельным двигателям Cummins, которые перестали поставлять в страну после введения антибелорусских санкций. Инженеры планируют испытать на БелАЗе 2300-сильные агрегаты, которыми оборудуют российские тепловозы.

В июне прошлого года белорусские инженеры представили первый в мире самосвал, работающий на сжиженном природном газе. По расчетам специалистов, подобная система позволит сэкономить около 30 процентов топлива.

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