Автомобили Mazda Atenza дебютируют в России

В России состоится премьера автомобиля Mazda Atenza, модель представят в ходе онлайн-презентации 26 января, сообщил автохолдинг «Ключавто», передает агентство «Автостат».

Фото: auto.ru auto.ru

Под названием Atenza эта модель продается в Японии и Китае, в России она известна как Mazda 6. Сообщается, что в стоке автохолдинга в наличии более 400 автомобилей этой модели.

Автомобили доступны с 2,0- и 2,5-литровыми моторами (158 л.с. и 192 л.с. соответственно) в комплектациях Luxury и Blue Sky Honorable. Стоимость автомобилей начинается от 3,1 млн рублей.

О том, что в Россию начали ввозить седаны Mazda 6 по параллельному импорту, сообщалось в конце прошлого года.