Sollers официально возобновил производство двигателей объёмом 4,67 л

Заволжский моторный завод (ЗМЗ), входящий в группу предприятий Sollers, через месяц после анонса официально возобновил сборку восьмицилиндровых двигателей V8. Предприятие вернулось к бензиновому двигателю ЗМЗ-523 и мотору ЗМЗ-524, который способен работать как на бензине, так и на пропан-бутановой смеси.

Фото: Заволжский моторный завод Заволжский моторный завод

Объем «легенды» составляет 4,67 л., а мощность бензинового варианта - 124 л.с. при 298 Нм крутящего момента. Битопливный же вариант способен вырабатывать до 138 л.с. и 314 Нм крутящего момента.

Сообщается, что в этих двигателях блок цилиндров с чугунными гильзами отливается из легких сплавов, в основе которых содержится алюминий. Впрыск топлива обеспечивает инжектор с электронным блоком управления, а конструкция, как и ранее, будет нижневальной верхнеклапанной.

Кроме того, завод будет производить ЗМЗ V8 на вторичный рынок запасных частей и на конвейер, исходя из спроса на него.