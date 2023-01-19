Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

Sollers официально возобновил производство восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ объёмом 4,67 л

runews24.ru

Заволжский моторный завод (ЗМЗ), входящий в группу предприятий Sollers, через месяц после анонса официально возобновил сборку восьмицилиндровых двигателей V8. Предприятие вернулось к бензиновому двигателю ЗМЗ-523 и мотору ЗМЗ-524, который способен работать как на бензине, так и на пропан-бутановой смеси.

Sollers официально возобновил производство двигателей объёмом 4,67 л
Фото: Заволжский моторный заводЗаволжский моторный завод

Объем «легенды» составляет 4,67 л., а мощность бензинового варианта - 124 л.с. при 298 Нм крутящего момента. Битопливный же вариант способен вырабатывать до 138 л.с. и 314 Нм крутящего момента.

Сообщается, что в этих двигателях блок цилиндров с чугунными гильзами отливается из легких сплавов, в основе которых содержится алюминий. Впрыск топлива обеспечивает инжектор с электронным блоком управления, а конструкция, как и ранее, будет нижневальной верхнеклапанной.

Кроме того, завод будет производить ЗМЗ V8 на вторичный рынок запасных частей и на конвейер, исходя из спроса на него.

Напомним, что моторы ЗМЗ-523/524 собирались с 1963 года до конца 2021 года. Их перестали производить из-за низкого спроса. Сейчас же завод сообщил, что рынок снова стал нуждаться в проверенном и недорогом двигателе для автобусов и коммерческой техники.

Автоновости,Соллерс Авто,Заволжский моторный завод,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители