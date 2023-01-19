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30 минут назад

В Дагестане камера ГИБДД выписала штраф картине Шемахинского хана

Газета.Ru

В Дагестане владельцу автомобиля выписали штраф за непристегнутого человека, который жил 300 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Камера ГИБДД распознала портрет в кабине как непристегнутого человека
Фото: Телеграм-канал «Говорит Москва»Телеграм-канал «Говорит Москва»

Отмечается, что водитель «Газели» повесил в кабине портрет князя Хаджи-Давуда, который жил 300 лет назад. Однако дорожная камера распознала изображение как непристегнутого ремнем безопасности человека. В итоге водитель автомобиля получил штраф в размере 1 тыс. руб.

О том, будет ли владелец «Газели» оспаривать штраф и как в дальнейшем он поступит с картиной, не сообщатся.

Хаджи-Давуд — лезгинский военный предводитель, князь, глава государства в Ширване. Носил титул Шемахинского хана.

Автоновости,ГИБДД,
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