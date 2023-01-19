Собраны первые серийные Chery Tiggo 9

Китайские СМИ публикуют фотографии новой модели Chery, производство которой стартовало на днях. На снимках запечатлен Tiggo 9, самый крупный кроссовер марки, который будет позиционироваться как флагман SUV-линейки. Официально Chery о запуске производства пока не объявляла, зато подтвердила выход новинки на рынок и поделилась некоторыми подробностями. В основе Tiggo 9 лежит платформа Т2Х, а по длине флагман превосходит знакомый нам Tiggo 8 Pro.

Фото: Соцсети КНР Соцсети КНР

Ожидается, что в Китае Chery Tiggo 9 предложат в двух исполнениях, на пять и семь посадочных мест. Новинке прочат турбомотор объемом 2,0 литра, пару которому на первом этапе составит семиступенчатый «робот», а позже и новая восьмидиапазонная коробка передач. Привод будет передним или полным. Предварительный диапазон цен – от 170 тысяч до 200 тысяч юаней (1,7-2 миллиона рублей).

Точные характеристики, а также, вероятно, стоимость модели, обнародуют ближе к премьере, намеченной на май этого года.

Соцсети КНР

Соцсети КНР

Соцсети КНР

Тогда же Chery может поделиться и информацией о бензоэлектрической модификации Tiggo 9. Предположительно, это будет подключаемый гибрид с запасом хода на одном электрическое в 200 километров и общим – в 1100 километров.