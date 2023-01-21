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35 минут назад

Toyota продолжает развивать Hilux GR Sport

ПроКроссовер.руиещё 1

Австралийский филиал Toyota поработал над Hilux GR Sport, выпустив более спортивную версию пикапа для этого рынка. Подобные грузовики уже дебютировали в других странах, но этот имеет важное отличие.

Toyota продолжает развивать Hilux GR Sport
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В частности, Toyota Australia заявляет, что оснащена самым мощным дизельным двигателем, когда-либо предлагавшимся для этой модели Down Under. Увеличенный еще на 10 процентов, 2,8-литровый двигатель теперь выдает 224 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Шестиступенчатая автоматическая коробка передач с удобными для трека настройками передает крутящий момент на колеса.

В остальном грузовик следует той же базовой формуле, что и его раллийная версия: новые стойки подвески, амортизаторы и пружины, мощные тормоза и вездеходные шины. Снаружи новые крылья, бамперы и решетка радиатора.

Автоновости,Toyota,
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