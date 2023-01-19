Chery выпустит доступный внедорожник размером с Nissan Qashqai

Уже неоднократно в новостных сводках фигурировала новая модель Chery с оригинальным дизайном, который многим показался чересчур карикатурным, и звучали предположения, что на картинках - визуализация, а не реальная машина. Тем не менее уже есть масса подтверждений, в том числе и официальное, что новый кроссовер будет выпущен. Правда, он имеет ещё немало загадок.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

На самом деле Chery готовит две модели: T1EJ, которая известна по патентным изображениям, и TJ-1, свет на которую пролили эксперты сайта "Китайские автомобили". TJ-1 является модернизированной версией T1EJ, которая будет отличаться, как минимум, другой решёткой радиатора с крупной надписью - названием бренда. Так как эта версия будет больше нацелена на бездорожье, то ожидается и соответствующий обвес: накладки на арки, пороги и бамперную группу.

И вот что важно: у Chery T1EJ и TJ-1 будут комплектации с системой полного привода. В салоне таких машин для большей аутентичности с правой стороны торпедо будет добавлена "штурманская" рукоятка, как на внедорожниках.

Габариты новинки уже известны, длина, ширина и высота составляют 4453, 1864 и 1671 мм соответственно. Размер колёсной базы равен 2650 мм.

В линейку двигателей войдут агрегаты объёмом 1,6 и 2,0 литра, которые будут работать в паре либо с "роботом", либо с классическим "автоматом" Chery.